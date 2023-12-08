Названы ускоряющие старение повседневные привычки

Старение — это изнашивание организма, однако одни люди выглядят младше своего возраста, а другие — старше, отметил заместитель директора НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. В беседе с «Лентой.ру» диетолог-консультант объяснил, почему кто-то стареет медленнее, а кто-то — быстрее.

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Главным фактором быстрого старения Кабанов назвал вредные повседневные привычки. Так, по словам специалиста, чрезмерное употребление алкоголя и курение отнимают у человека в среднем 15-20 лет жизни.

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«К сожалению, алкоголизм в нашей стране остается серьезной проблемой. Если масштаб табакокурения значительно снизился за последние десять лет, то с алкоголем борьбу как таковую и не ведут», — заявил он.

Жирная животная пища, по мнению Кабанова, также отрицательно сказывается на состоянии организма. Регулярные шашлыки из свинины, завтрак с колбасой и сосисками, бутербродом со сливочным маслом, стейк из говядины на ужин, — подобные продукты в каждодневном меню на 10-15 лет быстрее изнашивают сердечно-сосудистую систему, печень и поджелудочную железу, предупредил собеседник «Ленты.ру».

Такого рода вред для организма отразится на вашем внешнем виде, добавив лишний возраст. Вред чрезмерного употребления насыщенных жиров всемирно признается врачебным и научным сообществом. Конечно, полностью отказываться от животной пищи не стоит, но важно балансировать рацион растительной пищей, растительными ненасыщенными жирами, растительными белками.

Следствием неправильного питания с большим количеством жиров может стать лишний вес, продолжил диетолог. Он отметил, что лишние килограммы при ожирении многие воспринимают лишь с эстетической точки зрения. Но главный вред лишний вес наносит не красоте, а здоровью, значительно ускоряя процесс старения, объяснил он.

Контролируйте вес, старайтесь не есть поздно вечером, особенно животную пищу и молочные продукты. Добавляйте в рацион овощи и фрукты, орехи, ешьте меньше сахара или вовсе откажитесь от сахарной зависимости.

Залог здоровья и молодости — физическая активность, напомнил Кабанов.