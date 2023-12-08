Кому стоит обратить внимание на употребление клюквы
Эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала, какую пользу приносит клюква и кому стоит обратить на нее внимание.
"Клюква является полезной ягодой, так как содержит массу антиоксидантов, витамин C, клетчатку и другие полезные вещества, которые способствуют снижению активности хронического воспаления, предотвращают развитие злокачественных новообразований, снижают риск инфекций мочевыводящих путей, улучшают память и работу мозга, снижают уровень "плохого" холестерина и т.д.", - говорит эксперт.
Однако, Екатерина Курбатова отметила, что употребление клюквы также имеет противопоказания, например, при язвенных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, гастрите с повышенной кислотностью, при нарушении функции почек и др.
"Рекомендуется употреблять клюкву в разумных количествах, предпочтительно в свежем виде или в составе морсов, коктейлей, компотов, салатов, пирогов и т.п. Что касается периода употребления, клюкву можно есть круглый год, однако она особенно актуальна зимой, так как способствует укреплению иммунитета. Клюкву можно сравнить с другими ягодами, такими как черника, брусника, клюква, голубика, которые также обладают антиоксидантными свойствами и полезны для здоровья человека", - заключила эксперт.
Эксперт по питанию, по модификации образа жизни и немедикаментозному оздоровлению, Функциональный и Клинический Нутрициолог, Гюнай Исмайлова, рассказала, что все ягоды сильно полезны, в каждой есть то чего нет в других.
"Но я бы сказала, что королевой всех ягод является дикая черника, она способна выводить тяжелые металлы. Ешьте все ягоды особенно в сезон, также можете заморозить их и есть весь год. Так в них полезные свойства только утраиваются", - говорит эксперт.