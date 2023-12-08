Кому стоит обратить внимание на употребление клюквы

"Рекомендуется употреблять клюкву в разумных количествах, предпочтительно в свежем виде или в составе морсов, коктейлей, компотов, салатов, пирогов и т.п. Что касается периода употребления, клюкву можно есть круглый год, однако она особенно актуальна зимой, так как способствует укреплению иммунитета. Клюкву можно сравнить с другими ягодами, такими как черника, брусника, клюква, голубика, которые также обладают антиоксидантными свойствами и полезны для здоровья человека", - заключила эксперт.