Врач предупредила о серьезной опасности одной популярной привычки

Сертифицированный дерматолог Шерин Идрисс предупредила об опасности популярной привычки выдавливать угри, расположенных на носу и рядом с ним. Ее слова приводит издание HuffPost.

© Lenta.ru

Идрисс объяснила, что область лица от переносицы до уголков губ сильнее других участков тела подвержена заражению различными инфекциями. По ее мнению, лучше лишний раз вообще не прикасаться к этому участку, тем более не нужно давить там угри.

Дерматолог подчеркнула, что при проведении косметических процедур в домашних условиях легко занести под кожу инфекцию. В лучшем случае она приведет к импетиго — поверхностному заражению кожи, в более серьезных случаях может развиться фурункулез, при котором появляются множественные воспаления волосяных фолликулов.

«Фурункулез обычно неопасен, но в редких случаях инфекция кожи может попасть в кровоток, что приводит к серьезным заболеваниям», — предупредила врач.