Эксперт по выживанию назвал необычные способы согреться на морозе

Грелки помогут согреться зимой во время долгой прогулки или в процессе работы в условиях мороза. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил эксперт по выживанию Эдуард Халилов.

Так, по его словам, в туристических магазинах продаются бензиновые, солевые и химические варианты грелок, которые позволяют согреть тело, руки и даже ноги (химические грелки в виде стелек).

Однако он предупредил, что эти приспособления нельзя прикладывать к коже, так как это может спровоцировать ожог, поэтому он посоветовал использовать их с термобельем. Существуют также грелки, которые встраивают прямо в одежду, рассказал Халилов. Они подключаются через провода к источнику энергии (пауэр-банку) и начинают нагреваться. При этом такое приспособление лучше не окунать в воду, так как энергонагреватель может повредиться.