Врач назвала главный миф о прогулках зимой без шапки

Утверждение о том, что если ходить без шапки, то можно заболеть менингитом, является одним из самых популярных в народе, однако это миф, рассказала в беседе с KP.RU врач-терапевт Вероника Лисицкая. Она напомнила, что менингит — это воспаление мозговых оболочек, вызываемое бактериями и вирусами, а холод сам по себе не влияет на возникновение этой опасной болезни.

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Однако переохлаждение вызывает общее снижение иммунитета и повышает риск развития острых воспалительных процессов. Если у человека уже есть хронический тонзиллит, фарингит, синусит или какое-либо другое хроническое заболевание подобного рода, то прогулка на холоде без шапки может спровоцировать менингит, — уточнила врач.

По ее словам, самая низкая температура, при которой можно ходить без шапки, — минус 5 градусов, и только в сухую безветренную погоду. При снегопаде, дожде или сильном ветре шапку следует надевать и при плюсовой температуре.

Еще одним мифом медик назвала утверждение, что нахождение без шапки на холоде вызовет выпадение волос. По мнению некоторых трихологов, под воздействием низких температур сосуды на коже головы сужаются и волосяные фолликулы не получают достаточного питания. Поэтому холод волосам если и не вредит, то уж точно не способствует их росту.

Как рассказала эксперт, справедливо мнение о том, что в мороз без шапки высок риск получить отит и другие заболевания лор-органов.

Ушные раковины уязвимы для мороза в силу своего анатомического расположения, достаточно слабого кровоснабжения, тонкой кожи и практически полного отсутствия подкожного жира. <...> Не исключено, что воспаление от уха передастся дальше, и в результате может возникнуть не только острый средний отит, но и ангина, воспаление придаточных пазух носа (гайморит, фронтит), — предупредила специалист.