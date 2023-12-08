Врач: лень - защитная реакция организма на стресс

«Вам спать хочется. Ваши биоритмы говорят вам, что надо спать, но вот вам надо что-то сделать обязательно до завтрашнего дня. Вы ломаете себя, вы вынуждено должны быть активны. А лень – это когда вы должны вроде бы быть активными, ваш организм позволяет, но вы эту активность не нормализуете», — сказал эксперт.