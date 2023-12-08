Названы предотвращающие воспаление кишечника продукты

Среди женщин старше сорока лет частыми симптомами недугов являются вздутие живота, нарушение стула и тошнота. Чтобы избежать обострения кишечных проблем, врач Екатерина Волкова посоветовала добавить в рацион клетчатку.

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По ее словам, для стабильного функционирования кишечника необходимо потреблять овощи или фрукты, при этом не всегда в сыром виде. Также положительное влияние на пищеварительный тракт оказывают ферментированные продукты, к которым, например, относится квашеная капуста.

Медик также рекомендует воздержаться от употребления фастфуда и жареной пищи, так как она «провоцируют сильнейшие воспалительные процессы», написала Екатерина Волкова в своем Telegram-канале.