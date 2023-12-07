Фитнес-эксперт рассказал о правильном режиме тренировок для новичков

Фитнес-эксперт Кунал Маквана рассказал о правильном режиме тренировок для новичков. Ее слова приводит The Independent.

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Специалист посоветовал новичкам заниматься три-четыре раза в неделю. Он отметил, что важно не переусердствовать и давать организму время на восстановление.

При этом он также назвал рекомендуемую продолжительность каждой тренировки — не более 90 минут. По его словам, долгие занятия могут стать причиной переутомления, что может привести к травмам.

Кроме того, Макавана посоветовала новичкам освоить азы в тренажерном зале под руководством профессионалов. После этого можно будет заниматься самостоятельно.