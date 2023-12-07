Врач Арзамасцев: пожилым нужно есть не менее 100 граммов мяса в день

Представителям старшего поколения стоит включать в свой ежедневный рацион 100–120 г мяса. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, это могут быть индейка, курица, перепел. С помощью этих продуктов пожилые люди могут получать необходимое количество белка для нормального функционирования организма.

«Белок — это в первую очередь поддержание мышечной ткани. Также известно, что у пожилых людей страдает иммунная система. Белок абсолютно точно будет поддерживать ее работу. Кроме того, у пожилых людей гормональный фон не всегда хороший. Белок же дополнительно стимулирует синтез собственных гормонов», — отметил Арзамасцев.

Кроме того, достаточное количество белка в рационе поможет отказаться от жиров и сладких углеводов, а значит, избежать набора лишнего веса, заключил врач.