Врач объяснила, что делать при обморожении

О мерах первой помощи рассказала врач Суна Исакова в беседе с «Известиями».

© pxhere

По словам специалиста, самостоятельно можно оказывать помощь лишь в случае легкой степени обморожения, признаками которого являются покраснение кожи, чувство покалывания и онемения.

Ни в коем случае не стоит подвергать пораженный участок резкому воздействию высоких температур, предупредила эксперт.

Необходимо согревать обмороженную часть тела аккуратно и постепенно. Например, можно воздействовать теплым дыханием или выполнить несколько разогревающих движений: попрыгать или побегать.

Как можно скорее надо оказаться в теплом помещении, а затем выпить теплую жидкость, чтобы согреться. Подойдет обычная вода, главное, чтобы ее температура была не выше 40 градусов.

Эксперт отметила, что для профилактики обморожений следует обращать внимание на выборе правильной одежды в морозы. Исакова рекомендует придерживаться принципа многослойности и не пренебрегать ношением термобелья. Также специалист посоветовала не забывать о теплых носках, шапках и перчатках.