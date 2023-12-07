Сколько белка нужно есть, чтобы нарастить мышцы

Белок важен при снижении веса и наборе мышечной массы. Но сколько конкретно его нужно съедать в день, чтобы был результат?

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Джианна Маси, сертифицированный личный тренер и дипломированный диетолог Барбенда, рассказала, какое количество белка в день нужно потреблять, чтобы мышцы начали расти.

В целом белки состоят из аминокислот. Когда вы тренируетесь, в мышцах образуются крошечные разрывы. Тогда и приходит на помощь белок, который восстанавливает и укрепляет мышцы.

Связь между потреблением белка и наращиванием мышечной массы заключается в том, что необходимо получать минимальное количество белка в день, а также выполнять упражнения с отягощениями, чтобы наращивать и поддерживать мышечную массу.

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Сколько же белка нужно? Это зависит от возраста, пола, веса и уровня активности. Тем не менее, согласно научным исследованиям, рекомендуется потреблять от 1,6 до 2,2 г белка на 1 кг веса в день. Кроме того, для оптимизации потребления белка лучше всего получать его в течение дня из трёх-четырёх приёмов пищи. Каждый из таких приёмов пищи должен включать 25-30 г высококачественного белка.