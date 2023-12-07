Нутрициолог развеяла главный миф о супах

То, что суп нужно есть каждый день, — это стереотип. На самом деле проблемы с желудочно-кишечным трактом возникают по другой причине. Об этом сообщила нутрициолог Людмила Сотскова.

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Основу супа составляет бульон, овощи, углеводы и какой-то вид мяса или рыбы. Суп — полезное блюдо, так как овощи — это витамины, клетчатка, а мясо, птица или рыба выступают белковой и жировой составляющей.

— Суп — полноценный прием пищи, который содержит все необходимое. Супы прекрасно насыщают и согревают зимними днями, способствуют хорошей работе иммунной системы, — сообщила Сотскова в комментарии NewsNN.

При этом нутрициолог добавила, что если у человека полноценное и разнообразное питание, то суп есть необязательно. Отсутствие его в рационе не приведет к появлению проблем с желудочно-кишечным трактом.