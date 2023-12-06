Врач напомнила о мерах безопасности в период морозов с высокой влажностью

По словам медика, в такую погоду гораздо легче столкнуться с переохлаждением, для которого характерно окоченение мышц, нарушение координации и затуманивание сознания.

Чтобы ребенок не пострадал от переохлаждения, врач посоветовала одевать на него несколько слоев одежды и следить за тем, чтобы чадо не проводило слишком много времени на улице.