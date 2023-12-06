4 бодрящих упражнения, которые вы легко сделаете в офисе

Фитнес-тренер подсказал способы поднять тонус на рабочем месте.

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Большинство жителей больших городов уделяют физической активности не более трех часов в неделю, что невероятно мало. Проводя по 8—10 часов в офисном кресле, типичный работник получает к 40 годам целый букет проблем с суставами и сбои в работе многих систем.

Мы поговорили с фитнес-тренером Людмилой Ткач, которая подсказала несколько бодрящих упражнений на разные группы мышц, что самое приятное — вы можете выполнить их прямо в офисе.

Руки за голову

Все просто — кладем руки за голову, выпрямляем спину и опускаем подбородок. Наклоняемся вперед на выдохе, спина должна округлиться, пока вы не почувствуете напряжение в мышцах спины. Выдыхая, выпрямитесь, спину немного прогибаем. Старайтесь максимально потянуть мышцы. Наш эксперт уверяет, что это упражнение отлично снимает нагрузку с трапециевидной мышцы и помогает нормализовать осанку.

Наклоны

Кладем руки на бедра, спину выпрямляем. Левую руку поднимаем вверх, наклоняемся вправо на выдохе. Позвоночник при этом максимально вытянут. Повторяем в другую сторону. Людмила советует выполнять это упражнение регулярно, чтобы эффективно снимать напряжение с мышц, улучшить подвижность позвоночника и избежать болей в спине.

Растяжка мышц ягодиц и бедер

Не вставая со стула, прижимаем стопы к полу, кладем стопу правой ноги на колено другой ноги. Наклоняемся вперед на выдохе, предплечье должно лечь на голень поднятой ноги. Старайтесь, чтобы спина не округлялась. Держим позицию около 10 секунд. Повторяем на другую ногу. По мнению нашего эксперта, это упражнение помогает отлично растянуть заднюю поверхность бедер, а также задействовать ягодичные мышцы.

Разгибание коленей

Прижимаем стопы к полу, кладем ладони на колени. Выпрямляем правую ногу в выдохе, колено от стула не отрываем. Опускаем ногу на вдохе, далее поднимаем другую ногу.