Эксперт перечислила способы, как не поскользнуться на льду

Необходимо всегда быть бдительным, чтобы не поскользнуться на льду, предупреждает инструктор первой помощи Александра Саминская.

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В беседе с телеканалом “Санкт-Петербург” она рассказала, что при гололеде лучше избегать ношения обуви на каблуке и сделать выбор в пользу плоской подошвы.

Эксперт посоветовала снизить риск падения с помощью пингвиньей ходьбы. Такой способ передвижения поможет равномерно распределить нагрузку на стопы.

Саминская также напомнила о ледоступах, которые, по мнению эксперта, являются самым надежным способом удержаться от падения на льду. Однако она предупредила, что если приспособление не помогло, при падении не стоит пытаться удержать телефон. Починить его будет проще, чем вылечить сломанные руки.

Эксперт предупредила, что при падении стоит слегка согнуть руки в локтях, чтобы они пружинили и смягчили удар. Важно сгруппироваться так, чтобы не удариться головой о землю. Если поза позволяет, падение должно прийтись на округленную спину.

Саминская заключила, что после падения не стоит сразу же вставать. Прежде необходимо оценить свое состояние и отталкиваться от этих ощущений.