Врачи предостерегли от непоправимых последствий недосыпа

Организм испытывает стресс уже через 18 часов непрерывного бодрствования, а если не спать еще дольше, то последствия могут быть непоправимыми, считает нейрорадиолог Эмер Максвини. О том, как организм человека реагирует на недосып, он и другие врачи рассказали Daily Mail.

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Максвини отметил, что отсутствие сна может привести ко множеству проблем со здоровьем. По его словам, уже через 18 часов бодрствования увеличивается нагрузка на сердце, повышается артериальное давление, снижается уровень тестостерона и способность иммунной системы противостоять болезням.

Кроме того, хроническое недосыпание приводит к набору лишнего веса и даже ожирению, считает диетолог Кэролин Уильямс. Она объяснила, что после бессонной ночи люди едят намного больше высококалорийной пищи и сладостей.

«Недостаток сна изменяет работу мозга, влияет на гормональный фон и на то, как организм перерабатывает пищу. Все это заставляет хотеть еду, от которой обычно мы бы отказались», — предостерегает диетолог.

Психолог Скотт Лайонс добавил, что недостаток сна воздействует на миндалевидное тело, из-за этого люди сильнее реагируют на стресс и дискомфорт. Если не спать 36 часов подряд, продолжил специалист, начинают появляться неврологические симптомы — мозг на время отключается, а глаза при этом остаются открытыми. Лойс предупредил, что это многократно увеличивает риск аварийности на дорогах, падений и случайных травм.

«После 48 часов бодрствования могут возникать галлюцинации, повышенный стресс, деперсонализация, тревога и сильная раздражительность», — указал психолог.