Врач предупредил об опасности искусственных елок для здоровья
Искусственные елки могут быть опасны для здоровья человека, рассказал Pravda.Ru врач-токсиколог ICDMC Михаил Кутушов.
По его словам, при их производстве могут использовать токсичные компоненты, включая хлор и фталаты.
В обычном состоянии и в небольших количествах это неопасно, однако при нагревании или износе они могут выделяться и попадать в окружающую среду, пояснил врач.
Вдыхание выделений хлора может грозить химическими ожогами легких, фталаты могут вызвать раздражение дыхательных путей, кожи и глаз, а также воздействовать токсинами на печень, почки и нервную систему.
"Искусственные елки часто провоцируют приступы аллергии и даже астмы. Это связано с материалами, из которых изготовлена елка, а также с пыльцой или пылью, которая накапливается на ней. Люди с аллергией на пыльцу или астмой могут испытывать дискомфорт вблизи искусственной елки. В таких случаях рекомендую регулярно чистить и протирать елку, чтобы уменьшить количество аллергенов на ней", — отметил врач.
Отдельную опасность искусственные елки могут представлять для детей, потому что мелкие частицы материалов, из которых они изготовлены, могут отвалиться и попасть в рот или нос ребенка.