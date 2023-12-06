Врач предупредил об опасности искусственных елок для здоровья

Искусственные елки могут быть опасны для здоровья человека, рассказал Pravda.Ru врач-токсиколог ICDMC Михаил Кутушов.

Врач предупредил об опасности искусственных елок для здоровья
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По его словам, при их производстве могут использовать токсичные компоненты, включая хлор и фталаты.

В обычном состоянии и в небольших количествах это неопасно, однако при нагревании или износе они могут выделяться и попадать в окружающую среду, пояснил врач.

Вдыхание выделений хлора может грозить химическими ожогами легких, фталаты могут вызвать раздражение дыхательных путей, кожи и глаз, а также воздействовать токсинами на печень, почки и нервную систему.

"Искусственные елки часто провоцируют приступы аллергии и даже астмы. Это связано с материалами, из которых изготовлена елка, а также с пыльцой или пылью, которая накапливается на ней. Люди с аллергией на пыльцу или астмой могут испытывать дискомфорт вблизи искусственной елки. В таких случаях рекомендую регулярно чистить и протирать елку, чтобы уменьшить количество аллергенов на ней", — отметил врач.

Отдельную опасность искусственные елки могут представлять для детей, потому что мелкие частицы материалов, из которых они изготовлены, могут отвалиться и попасть в рот или нос ребенка.

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