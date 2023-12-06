Врач предупредил об опасности искусственных елок для здоровья

"Искусственные елки часто провоцируют приступы аллергии и даже астмы. Это связано с материалами, из которых изготовлена елка, а также с пыльцой или пылью, которая накапливается на ней. Люди с аллергией на пыльцу или астмой могут испытывать дискомфорт вблизи искусственной елки. В таких случаях рекомендую регулярно чистить и протирать елку, чтобы уменьшить количество аллергенов на ней", — отметил врач.