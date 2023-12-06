Тесная обувь и серьги могут стать причиной переохлаждения

Российский медик рассказала, как можно уберечь себя от переохлаждения в зимние морозы и почему курить в холода опасно.

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Директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, академик РАН Оксана Драпкина рассказала, что одеваться тепло в холода недостаточно.

Лучше в такие периоды использовать многослойность в одежде, чтобы мороз не добрался до тела. Желательно, чтобы верхний слой был непромокаемым.

Не стоит забывать про варежки и шапку. Переохлаждение начинается именно с конечностей.

Тесная обувь и отсутствие стельки тоже способствуют обморожению. Имеет смысл обработать обувь водоотталкивающими средствами - из-за обработки реагентами слякоть на городских улицах сохраняется даже в морозы.

Курение во время пониженных температур ухудшает кровообращение, и конечности становятся более уязвимыми перед холодом. Такую же злую шутку может сыграть и алкоголь. Он создает лишь временное ощущение тепла, а на самом деле способствует дополнительной его потере.