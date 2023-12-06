9 "ленивых" способов похудеть в декабре

Эми Гудсон, диетолог и специалист по спортивной диетологии, рассказала, как в течение месяца можно не напрягаясь сбросить вес.

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Наслаждайтесь тёплыми напитками и избегайте обезвоживания. Пейте травяные чаи или тёплую воду с лимоном. Это поможет вам контролировать голод и поддерживать водный баланс. Также чай содержит мало калорий.

Ешьте суп перед основным приёмом пищи. Так вы будете себя чувствовать более сытым ещё до того, как приступите к основному блюду. Суп с овощами и бобовыми даст организму клетчатку и питательные вещества.

Добавьте к завтраку больше белка. Белок помогает быстрее насытиться. Начните день с 25-30 г этого вещества.

Выбирайте сезонные продукты, богатые клетчаткой. Это брюссельская капуста, цитрусовые, сладкий картофель. Кроме того, в овощах и фруктах много антиоксидантов, которые помогут вам бороться с болезнями зимой.

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Займитесь спортом. Это могут быть зимние развлечения вроде катания на коньках, на тюбингах, прогулок по снегу.

Используйте тарелки меньшего размера. Так вы будете съедать меньше.

Следуйте тренду «уютного кардио». Например, вы можете зажечь декоративные свечки, ходить по комнате во время просмотра фильма и даже не снимать пижаму во время занятий спортом.

Сделайте несколько упражнений на диване. Выполняйте их и параллельно смотрите ТВ или слушайте аудиокнигу. Это могут быть отжимания, болгарские сплит-приседания, упражнение «альпинист».

Принимайте витамин D. Нормальный уровень этого витамина поможет вам лучше контролировать вес.