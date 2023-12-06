Названа полезная для сексуального здоровья мужчин и женщин диета

Средиземноморская диета полезна для сексуального здоровья, так как предотвращает эректильную дисфункцию у мужчин и усиливает возбуждение у женщин. Об этом рассказала сексопатолог и сертифицированный диетолог Янис Рослер в беседе с изданием Business Insider.

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Рослер отметила, что средиземноморская диета, которая включает большое количество овощей, фруктов, нежирного мяса и злаков, эффективно снижает уровень холестерина в крови, а также улучшает кровоснабжение всех внутренних систем, в том числе и половых органов. По ее словам, это обеспечивает усиление потенции у мужчин и высокое сексуальное возбуждение у женщин.

Кроме того, Рослер назвала средиземноморскую диету полезной для уменьшения воспалений в организме, что также сказывается на сексуальном здоровье.

«Исследование 2019 года показало, что противовоспалительная диета может усиливать возбуждение у женщин», — заявила Рослер, добавив, что пока эти выводы являются предварительными.