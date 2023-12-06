Акушер-гинеколог рассказала об опасности йоги для беременных

Перед тем как приступить к занятием, необходимо проконсультироваться с врачом.

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Йога популярна в России уже давно. Неудивительно, что в тренде оказались и занятия для беременных. Акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева предупредила в интервью pravda.ru об опасности таких практик для женщин в положении.

По словам специалиста, занятия йогой в период беременности могут быть опасны как для мамы, так и для малыша. У всех могут быть свои особенности, поэтому, перед тем как приступать к занятиям, необходимо проконсультироваться с врачом.