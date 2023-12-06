Как вернуть пропавший голос
Лишиться голоса можно по любой причине, например, после шумной вечеринки, громкого концерта, ангины и другого. Однако зачастую голос пропадает на время и вернуть его можно, особенно если соблюдать все правила и условия.
Но бывают случаи, когда он всё не появляется, и что делать в таком случае — рассказала специалистка.
Как объяснила терапевт Алена Гуляева, проблемы с голосом можно разделить на два вида: дисфония (когда меняется громкость, высота и тембр) и афония (голос пропадает полностью и остаётся лишь шёпот).
Почему может пропасть голос
Лишиться голоса можно из-за:
- напряжения связок;
- патологии щитовидной железы;
- аллергического ринита;
- гастроэзофагеального рефлюкса;
- воспаления дыхательных путей;
- травм;
- операций;
- ожогов;
- неврологических патологий;
- инсульта (появляются проблемы с произношением);
- курения (воспаляется гортань и могут образовываться полипы);
- употребление алкоголя (снижается слюноотделение и появляется сухость во рту).
Как вернуть голос
Если причиной потери голоса стало напряжение, то голос вернётся со временем, но ускорить это можно так:
- Перестаньте говорить или говорите мало и негромко, но не шепчите, так связки будут только сильнее напрягаться.
- Рассасывайте леденцы с травяными компонентами и пейте тёплые напитки вроде отваров ромашки, шалфея, чая с имбирём, молока с мёдом и так далее.
- Исключите газированные напитки и острую пищу — она будет раздражать слизистую.
- Бросьте или перестаньте на время курить.
Если спустя 7–10 дней улучшений нет, то стоит обратиться к врачу.
Как обезопасить голос
- Периодически устраивайте влажную уборку.
- Увлажняйте помещение.
- Старайтесь не напрягать связки.
- Пейте тёплую негазированную воду.
- Не курите и не находитесь возле курящих людей.
- Все простудные заболевания лечите сразу и не игнорируйте советы врача.
Почему болит горло
Холодное время года — сезон простудных заболеваний, когда горло воспаляется, отекает и болит. Почему это случается — рассказала терапевт Валерия Тхорикова. По её словам, самыми частыми причинами больного горла становятся:
- стрептококк группы А;
- кандидоз ротоглотки (появляется у людей с иммунодефицитом и астматиков, пользующихся ингаляторами);
- аллергический ринит и синусит и другое.