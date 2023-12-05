Нутрициолог рассказала, почему не стоит голодать перед Новым годом

У нас принято, что в Новый год нужно голодать весь день, а потом собраться в семейном кругу вечером и приступить к трапезе, сообщает нутрициолог Лера Лавски.

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В беседе с WomanHit она рассказала, чем чреват такой перерыв в употреблении пищи.

По словам врача, 31 декабря не стоит отказывать себе в завтраке, обеде и ужине. Иначе есть риск столкнуться с серьезными заболеваниями.

Нутрициолог предупредила, что голодовка, которая длится целый день, побудит съесть больше, чем положено. К тому же, появится дополнительная нагрузка кишечник и печень, это вызовет проблемы с пищеварением.

Лавски отмечает, что новогодний стол состоит преимущественно из углеводной пищи. А это способствует более быстрому опьянению. Сочетание алкоголя и углеводной пищи еще сильнее ударит по органам желудочно-кишечного тракта.

Нутрициолог сказала, что именно поэтому в новогодние праздники многие набирают лишний вес. Врач советует не забывать о завтраке, обеде и ужине, и тогда о лишних килограммах можно будет не беспокоиться.