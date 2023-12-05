Врач-терапевт рассказала, как восстановить голос после караоке

Человек может потерять голос в результате болезни, перенапряжения связок или на фоне стресса. Врач-терапевт Алена Гуляева рассказала aif.ru, как избежать проблем с голосом и вернуть способность разговаривать в кратчайший срок.

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Искажения голоса, по мнению врача, могут возникать при продолжительном крике или громком пении, а также под воздействием психотравмирующих факторов и после острых заболеваний дыхательных путей, которые вызывают отек голосовых связок. Причиной изменения голоса могут стать и вредные привычки: курение или злоупотребление алкоголем.

Врач дала несколько рекомендаций, которые помогут восстановить голос. Если голос пропал из-за чрезмерного напряжения голосовых связок, например, при посещении караоке-клуба, то следует молчать и меньше говорить.

- При шепоте голосовые связки напрягаются сильнее. Пейте теплые напитки: отвары ромашки, шалфея, чай с имбирем, молоко с медом, используйте леденцы с растительными компонентами, - советует специалист.