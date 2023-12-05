Как снизить уровень сахара в крови после еды
Врач рекомендует пешие прогулки после еды продолжительностью от 2 до 5 минут.
Согласно заявлению доктора Шеннона Кнаппа из Кливлендской клиники в США, прогулки после приема пищи могут значительно снизить уровень сахара в крови. Научные исследования подтверждают, что короткие прогулки (от 2 до 5 минут) могут незначительно снизить концентрацию сахара в крови.
Врач отмечает, что физическая активность начинает оказывать воздействие на уровень сахара уже через несколько минут, поэтому регулярные короткие прогулки способствуют более эффективному использованию инсулина организмом.
Как сообщает Heilpraxis, уровень сахара в крови также зависит от здорового питания и количества стрессовых факторов. Для тех, кому уже поставлен диагноз "диабет", здоровые привычки играют важную роль даже при применении лекарств для регулирования уровня глюкозы в крови.