Как снизить уровень сахара в крови после еды

Врач рекомендует пешие прогулки после еды продолжительностью от 2 до 5 минут.

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Согласно заявлению доктора Шеннона Кнаппа из Кливлендской клиники в США, прогулки после приема пищи могут значительно снизить уровень сахара в крови. Научные исследования подтверждают, что короткие прогулки (от 2 до 5 минут) могут незначительно снизить концентрацию сахара в крови.

Врач отмечает, что физическая активность начинает оказывать воздействие на уровень сахара уже через несколько минут, поэтому регулярные короткие прогулки способствуют более эффективному использованию инсулина организмом.