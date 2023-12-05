Малышева объяснила, чем полезна красная рыба

Употребление красной рыбы способствует профилактике атеросклероза и деменции, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале . По ее словам, горбуша, форель и семга обладают разными свойствами, однако все эти виды полезны для здоровья. Так, горбуша является одним из продуктов, наиболее богатых витамином D.

Врач-кардиолог Герман Гандельман отметил, что в 100 граммах горбуши содержится примерно одна суточная норма витамина D, полезного для организма. В свою очередь семга является «чемпионом» по содержанию омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Это вещество необходимо для снижения уровня холестерина и профилактики развития атеросклероза. Морская форель же содержит в себе большое количество витамина В12, который играет колоссальную роль в работе нервной системы. При дефиците этого вещества повышается риск развития деменции.