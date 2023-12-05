Врач раскрыла приводящую к отложению жира на животе привычку

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Эльвира Фесенко заявила, что привычка есть на ночь приводит к отложениям жира на животе. Об этом она рассказала в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск доступен на платформе «Смотрим».

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Фесенко пояснила, что вечером в крови увеличивается концентрация гормонов мелатонина и соматотропина, которые способствуют похудению и омоложению. «Если есть на ночь, особенно что-то сладкое, то не будет вырабатываться главный жиросжигающий гормон — соматотропный. При недостатке соматотропина снижается наша работоспособность и усиливается отложение жира в области живота», — объяснила врач.