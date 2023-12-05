До какого возраста можно ставить брекеты

До сих пор бытует мнение, что исправлять прикус можно только в юности — и если в детстве или подростковом возрасте брекетов не было, то ставить систему уже поздно.

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Но сейчас многие люди доживают со своими зубами до глубокой старости, и порой у них возникает необходимость изменить их положение.

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Можно ли это сделать и есть ли возрастные границы для установки брекетов? Рассказывает главный ортодонт Belgravia Dental Studio Виталий Бекасов.

Когда начинают ставить брекеты

Когда появляются зубы — и даже только молочные, если это необходимо. Чаще всего брекеты начинают устанавливать детям с 6–7 лет для выравнивая передних постоянных зубов после расширения челюсти, если те выросли неровно.

Виталий Бекасов, главный ортодонт Belgravia Dental Studio: Примерно в возрасте девяти лет детям можно ставить частичную брекет-систему — когда брекеты устанавливаются не на все зубы. Подросткам 12–14 лет, у которых все зубы сменились на постоянные, уже можно проводить полное ортодонтическое лечение.

Когда заканчивают ставить брекеты

Верхней возрастной границы для установки брекет-систем не существует. В целом прикус можно исправлять и в 70 лет, если вокруг зубов сохранились связки, которые отвечают за чувствительность и амортизацию при смыкании. Если их нет, а такое бывает редко — из-за травмы или срастания зуба с окружающими травмами, то зуб передвинуть не получится.

Виталий Бекасов, главный ортодонт Belgravia Dental Studio: При лечении на брекетах в подростковом возрасте, когда челюсти ещё формируются, стабилизация результатов проходит эффективнее. У взрослых пациентов после перемещения зубов созревание костной ткани в новом состоянии — это очень длительный процесс. Поэтому мы рекомендуем взрослым пациентам после окончания лечения носить ретейнеры, которые удерживают зубы в новом положении, как можно дольше — минимум пять лет, а лучше — пожизненно.

Зачем вообще ставят брекеты и не больно ли это

Для юных пациентов (а больше их родителей) важны и эстетика, и функциональность: чтобы зубы выполняли свои функции и хорошо выглядели. Возрастных пациентов всё же больше заботит функциональность — например, они устанавливают брекеты, когда готовятся к восстановлению отсутствующих зубов.

Виталий Бекасов, главный ортодонт Belgravia Dental Studio: Раньше считалось, что чем сильнее «потянешь» зуб, тем быстрее он встанет на место. Это приводило к разрывам тех самых связок, а лечение было очень болезненным. Брекеты натирали десну, приносили массу дискомфорта, а взрослым всегда труднее адаптироваться к новым ощущениям, чем детям и подросткам.