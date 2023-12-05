Врач рассказал, как избежать сильного обморожения

В зимнее время года за счет медицинских масок заболеваемость резко снижается. Это происходит из-за того, что люди не хватают холодного воздуха и маска на лице прикрывает щеки. Это не должна быть одноразовая маска, а тряпичная. В сильные морозы в уличных условиях можно надевать маску, которая будет закрывать лицо. Можно использовать шарф, который поднят выше носа, но здесь есть другая опасность, что человек дышит в шарф и идет обратное всасывание инфекции дыхательными путями и можно заболеть, — сказал Зайцев.