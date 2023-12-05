Против гриппа: топ продуктов, которые помогут не заболеть
Витамины и минералы, укрепляющие иммунитет, очень важны для организма в зимний период. Их можно получить из медикаментов, но такие витамины усваиваются организмом медленно, да и не полностью.
Гораздо более быстрой и эффективной будет "доставка" полезных веществ в организм из продуктов питания:
Фрукты и овощи
Банально, но факт — растительная пища, употребляемая ежедневно, обеспечивает львиную долю витаминов. Особенно полезны витамин C (например, цитрусовые, киви, перцы), витамин A (морковь, сладкий перец, батат) и витамин E (миндаль, подсолнечное масло).
Молочные продукты
Сыр, молоко, сметана и прочее — источники белка, без которого невозможно формирование иммунитета.
Чеснок
Обладает противовоспалительным эффектом. Одинаково действенен и как профилактическая мера, и как средство борьбы с уже начавшейся простудой.
Говядина
Этот вид мяса богат цинком. Цинк играет важную роль в поддержании иммунитета. Употребление продуктов, содержащих цинк, способствует активному формированию лимфоцитов — клеток, ответственных за иммунитет. Их низкая выработка приводит к уязвимости организма перед различными вирусами и бактериями.
Вода
Как ни странно, вода также помогает укрепить защитные способности организма. Во время болезни (а по большому счёту, всегда) важно пить чистую воду. Она выводит бактерии, токсины и вирусы из организма. А также все знают о том, что обильное питьё при простуде помогает снизить температуру тела и уменьшить интенсивность кашля.
Миндаль
Вкусный орех содержит жирорастворимый витамин Е. Хотя обычно он проигрывает аскорбинке, когда дело доходит до профилактики простудных заболеваний, все средства хороши. Поэтому не будем забывать, что этот антиоксидант является еще одним ключом к здоровой иммунной системе. Он повышает активность иммунных клеток, позволяя организму противостоять атакам вирусов.