Против гриппа: топ продуктов, которые помогут не заболеть

Витамины и минералы, укрепляющие иммунитет, очень важны для организма в зимний период. Их можно получить из медикаментов, но такие витамины усваиваются организмом медленно, да и не полностью.

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Гораздо более быстрой и эффективной будет "доставка" полезных веществ в организм из продуктов питания:

Фрукты и овощи

Банально, но факт — растительная пища, употребляемая ежедневно, обеспечивает львиную долю витаминов. Особенно полезны витамин C (например, цитрусовые, киви, перцы), витамин A (морковь, сладкий перец, батат) и витамин E (миндаль, подсолнечное масло).

Молочные продукты

Сыр, молоко, сметана и прочее — источники белка, без которого невозможно формирование иммунитета.

Чеснок

Обладает противовоспалительным эффектом. Одинаково действенен и как профилактическая мера, и как средство борьбы с уже начавшейся простудой.

Говядина

Этот вид мяса богат цинком. Цинк играет важную роль в поддержании иммунитета. Употребление продуктов, содержащих цинк, способствует активному формированию лимфоцитов — клеток, ответственных за иммунитет. Их низкая выработка приводит к уязвимости организма перед различными вирусами и бактериями.

Вода

Как ни странно, вода также помогает укрепить защитные способности организма. Во время болезни (а по большому счёту, всегда) важно пить чистую воду. Она выводит бактерии, токсины и вирусы из организма. А также все знают о том, что обильное питьё при простуде помогает снизить температуру тела и уменьшить интенсивность кашля.

Миндаль