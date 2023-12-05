6 факторов, которые вызывают чувствительность к кофеину

Кофе - легкодоступный источник кофеина. Но если выпить его слишком много, то можно столкнуться с неприятными побочными эффектами. Также исследования показывают, что кофеин бодрит и делает человека энергичнее.

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Существуют разные уровни чувствительности к кофеину. По данным Caffeine Informer, примерно 10% населения считаются гипочувствительными к кофеину. То есть они без проблем могут переносить более высокие дозы этого вещества. В свою очередь, люди с повышенной чувствительностью к кофеину сталкиваются с побочными эффектами даже при употреблении мизерных доз кофеина.

Признаки высокой чувствительности к кофеину или его непереносимости включают ощущение, будто вы выпили много кофе, спустя несколько глотков, бессонницу, учащённое сердцебиение, головную боль, дрожь, беспокойство.

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Есть и ряд факторов, вызывающих чувствительность к кофеину. Это пол (женщины усваивают кофеин быстрее, чем мужчины), приём противозачаточных (кофеин конкурирует за те же ферменты в печени, которые перерабатывают гормон эстроген), лекарств (воздействие кофеина на организм могут усиливать теофиллин, эхинацея), генетика (некоторые гены могут влиять на метаболизм кофеина и формирование зависимости от него), частота приёма кофеина (он сильнее воздействует на тех, кто не употребляет его регулярно), тревога (кофеин может усугубить состояние).