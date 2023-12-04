10 вечерних привычек, из-за которых вы набираете вес

Делаете всё, чтобы похудеть, но никак не получается? Возможно, причина в ваших вредных вечерних привычках.

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По словам зарегистрированного диетолога и спортивного диетолога из Garage Gym Reviews Дестини Муди, некоторые ночные и вечерние привычки могут приводить к увеличению веса. Вот от чего вам лучше всего отказаться.

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Пропуск ужина. Это так же вредно, как и его замена перекусом. В результате с утра вам захочется есть ещё сильнее, чем обычно, и в течение дня вы тоже съедите больше. Благодаря плотному ужину вы насытите организм необходимыми питательными веществами.

Перекус. Из-за высококалорийных закусок вы будете потреблять слишком много калорий. Кроме того, в чипсах, крекерах печенье содержится много углеводов, из-за чего перевариваются они быстро.

Есть прямо перед сном. Одно исследование 2020 года показало, что сытный приём пищи перед сном способен нарушить сон и привести к увеличению веса. К тому же переваривание пищи требует большого количества энергии.

Недостаток сна. В этом случае вашему телу потребуется высокоэнергетическая (то есть высококалорийная) еда. Также из-за гормонального дисбаланса у вас снизится метаболизм и усилится аппетит. Научно доказано, что у тех, кто спит менее семи часов в сутки, повышается уровень кортизола (это способствует накоплению жира) и грелина (гормона, вызывающего голод).

Сидение в телефоне перед сном. Известно, что синий свет, исходящий от экранов гаджетов, отрицательно влияет на выработку мелатонина - гормона сна. К тому же листание соцсетей указывает на скуку, а это значит, что вероятность того, что вам параллельно захочется что-нибудь съесть, выше.

Работа в позднее время. Такая работа может привести к слишком высокому уровню стресса. Было доказано, что стресс повышает уровень кортизола и объём талии.

Употребление алкоголя, чтобы быстрее заснуть. Спиртное на самом деле нарушает выработку мелатонина в мозгу. Кроме того, в нём содержатся пустые калории.

Тренировка вечером. Упражнения высокой интенсивности, которые выполняются прямо перед сном, могут ускорить метаболизм и затруднить расслабление. Усугубляется это всё и тем, что физическая активность способна вызвать голод.

Смотреть телевизор во время еды. Исследование 2019 года показало, что просмотр ТВ во время приёма пищи связан с плохим качеством питания. В результате человек в целом потребляет больше калорий.

Обильный ужин. Лучше выберите сбалансированный ужин с небольшими порциями.