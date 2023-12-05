Какую помощь можно получить при травме из-за гололеда
Зимний период скрывает под своими сугробами гололед, который нередко становится причиной травм.
«Вечерняя Москва» узнала, какую помощь можно получить по ОМС, полису от несчастных случаев и ДМС.
Относится ли травма от гололеда к страховому случаю?
— Травма из-за падения от гололеда не всегда относится к страховым случаям. Если человек планирует застраховать свое здоровье, ему следует досконально изучить информацию о его программе страховки.
Чем полис ОМС отличается от ДМС?
— В полисы ДМС включено оказание медицинской помощи. Помощь в рамках ОМС похожа на услуги по ДМС, однако разница здесь может возникнуть лишь при выборе клиники или очереди на запись.
На что следует обратить внимание при покупке страхового полиса?
— Необходимо внимательно прочитать про все риски, включенные в покрытие.
Если нужно получить страховую выплату в виде установленной денежной суммы, то какой полис выбрать?
— Пригодится полис страхования от несчастного случая.
Если нужно организовать лечение?
— Следует рассмотреть полис ДМС.
Что нужно сделать, чтобы получить выплату по страховке?
— Необходимо заполнить бланк заявления и направить его в оригинале в страховую компанию.
Что входит в необходимый пакет документов?
— Паспорт или свидетельство о рождении, медицинские документы, документы из полиции, пожарной или ГИБДД. Если травма привела к летальному исходу, то необходимо свидетельство о смерти.