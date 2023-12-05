Какую помощь можно получить при травме из-за гололеда

Зимний период скрывает под своими сугробами гололед, который нередко становится причиной травм.

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«Вечерняя Москва» узнала, какую помощь можно получить по ОМС, полису от несчастных случаев и ДМС.

Относится ли травма от гололеда к страховому случаю?

— Травма из-за падения от гололеда не всегда относится к страховым случаям. Если человек планирует застраховать свое здоровье, ему следует досконально изучить информацию о его программе страховки.

Чем полис ОМС отличается от ДМС?

— В полисы ДМС включено оказание медицинской помощи. Помощь в рамках ОМС похожа на услуги по ДМС, однако разница здесь может возникнуть лишь при выборе клиники или очереди на запись.

На что следует обратить внимание при покупке страхового полиса?

— Необходимо внимательно прочитать про все риски, включенные в покрытие.

Если нужно получить страховую выплату в виде установленной денежной суммы, то какой полис выбрать?

— Пригодится полис страхования от несчастного случая.

Если нужно организовать лечение?

— Следует рассмотреть полис ДМС.

Что нужно сделать, чтобы получить выплату по страховке?

— Необходимо заполнить бланк заявления и направить его в оригинале в страховую компанию.

Что входит в необходимый пакет документов?