Врач предупредила о неприятном последствии дыхания ртом в мороз

Дыхание через рот на сильном морозе несет реальную угрозу зубам, предупредила в беседе с LIFE.ru врач Екатерина Демьяновская. По ее словам, при таком способе дыхания холодный воздух не успевает согреться в ротовой полости и разрушает зубную эмаль.

© Unsplash.com

Есть даже свидетельства, что у исследователей Арктики и Антарктики, которые работали на открытом воздухе в условиях экстремально низких температур, эмаль зубов на морозе трескалась, и даже зубы мгновенно крошились во рту. В условиях более мягкого климата такое маловероятно, но зубная эмаль от холодного воздуха все же может пострадать, — рассказала эксперт.

Она уточнила, что холодные температуры способствуют образованию на эмали микроскопических трещин, в которых скапливаются бактерии зубного налета. Последствием этого становится развитие кариеса, воспаление десен и даже разрушение зубов. А у людей с повышенной чувствительностью эмали морозец вызывает острую боль.

Чтобы избежать негативных последствий, Демьяновская посоветовала в сильный мороз прикрывать рот шарфом, не пить и не есть на улице, поменьше разговаривать и стараться дышать через нос. Если с носовым дыханием возникают проблемы, необходимо посетить оториноларинголога, который поможет выяснить причину и назначит эффективное лечение.