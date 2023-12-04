Ученые нашли эффективность физических нагрузок для людей пожилого возраста

HKJ: учёные нашли эффективность физических нагрузок для людей пожилого возраста
Представители чилийского Университета Границы и Маастрихтского университета провели исследование и установили, что не занимавшиеся силовыми упражнениями ранее пожилые люди способны улучшить свои результаты в тренировках с утяжелением.
Их опыт опроверг распространенный стереотип о том, что в весьма преклонном возрасте невозможно набрать силу, а также нарастить мышечную массу, передает Human Kinetics Journals.
Экспертами была создана программа тренировок с отягощениями на 12 недель. Участниками опыта стали 29 здоровых людей, из которых 4 мужчины и 13 женщин были в возрасте от 65 до 75 лет и еще 12 человек старше 85 лет. Никто из них прежде не тренировался в таком режиме.
Ученые дважды оценили силу, мышечную массу участников, а также их функциональные способности.
Итоги опыта превзошли все ожидания. Самые взрослые его участники набрали в относительном выражении больше силы и мышечной массы, чем более младшие добровольцы. У первых прибавка в среднем была равна 46% и 11% против 38% и 10% у вторых.