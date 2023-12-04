Ученые нашли эффективность физических нагрузок для людей пожилого возраста

Экспертами была создана программа тренировок с отягощениями на 12 недель. Участниками опыта стали 29 здоровых людей, из которых 4 мужчины и 13 женщин были в возрасте от 65 до 75 лет и еще 12 человек старше 85 лет. Никто из них прежде не тренировался в таком режиме.