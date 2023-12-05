Как одеваться зимой, чтобы не мерзнуть и не париться

«Чаще всего зимой выбирают такие комбинации: водолазка под рубашку, лонгслив под пиджак, свитер или водолазка под плотный шерстяной жилет или пиджак, когда уже совсем холодно. Хорошим решением будет наличие сменных вещей на работе, например. Если вы не любите носить колготки под брюки, можно выбрать кожаные штаны, так как в них теплее. Можно надеть высокие гольфы на липучках, так как они закрывают голень, а застежка помогает делать швы невидимыми, можно также добавить шерстяные носки», – советует стилист.