Как одеваться зимой, чтобы не мерзнуть и не париться

Минусовая температура, снег и гололедица уже пришли почти во все российские регионы. А это значит, что к нам возвращается и вечная проблема – как одеться так, чтобы не мерзнуть и не париться?
Удачным решением в этом случае станет «капустность», или многослойность. В комплекте может быть от двух до четырех слоев одежды, которые позволят чувствовать себя комфортно, комментирует стилист Александра Павловская.
«Чаще всего зимой выбирают такие комбинации: водолазка под рубашку, лонгслив под пиджак, свитер или водолазка под плотный шерстяной жилет или пиджак, когда уже совсем холодно. Хорошим решением будет наличие сменных вещей на работе, например. Если вы не любите носить колготки под брюки, можно выбрать кожаные штаны, так как в них теплее. Можно надеть высокие гольфы на липучках, так как они закрывают голень, а застежка помогает делать швы невидимыми, можно также добавить шерстяные носки», – советует стилист.
Вещи, которые весной и осенью вы используете в качестве верхней одежды, зимой можно носить как дополнительную прослойку, например, вельветовые куртки-рубашки или джинсовки, советует эксперт.
Выбирайте максимально натуральный состав ткани зимой, так как она хорошо сохраняет тепло и впитывает влагу, отмечает эксперт по стилю Евгения Павловская.
«Например, рубашка или футболка из натуральной хлопчатобумажной ткани и сверху кардиган или свитер оверсайз, относительно не сильно прилегающий к телу, будут отличным решением. Когда одежда не сильно прилегает к телу, она хорошо сохраняет тепло и не сковывает движения, что важно в условиях города», – заключила она.