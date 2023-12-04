Повышенное артериальное давление является одной из главных причин острой сердечной недостаточности. Какие продукты помогут на время его нормализовать, изданию "Царьград" рассказал врач общей практики Сергей Алендеев.

По словам социалиста, нормальным считается среднее давление 120\80. При отклонениях от нормы и ухудшении самочувствия лучше проконсультироваться со специалистом, однако, если показатели не являются критическими, то повлиять на ситуацию можно при помощи диеты.

Продукты, которые нормализуют давление, действительно существуют, отметил эксперт. По его словам, к таковым можно отнести, например, цитрусовые, бананы, изюм, курагу, а также картофель и фасоль.

Здесь же стоит отметить салаты: ромэн, руккола, листовая капуста, репа, шпинат и любая другая зелень тоже способны понизить артериальное давление и привести его в норму.

И все же менять привычный рацион питания самостоятельно не стоит, резюмировал врач: в таком случае лучше не рисковать и проконсультироваться со специалистом.