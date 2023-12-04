Диетолог назвала неочевидное последствие отказа от сна

Пожалуй, многие хоть раз в жизни устраивали своему организму испытание в виде отказа от сна.

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Причин может быть много: кто-то не спит, чтобы подготовиться к важному экзамену, а кто-то загружен на работе и вынужден проводить ночь за чашкой кофе и бесконечными отчетами. Однако, так или иначе, последствия отказа от сна известны всем, и они не очень-то и позитивные. Журналисты издания Daily Mail совместно с экспертами провели собственное расследование, которое показало, что недостаток сна влияет на очень много вещей, в том числе и на способность правильно питаться. Именно о тандеме "сон-еда" и пойдет речь в данной статье.

В беседе с корреспондентами британского таблойда диетолог Кэролин Уильямс назвала неочевидное последствие отказа от сна. Эксперт ссылается на исследование, которое проводилось еще в 2015 году. Согласно полученным данным, на каждый час без сна приходится порядка 210 лишних калорий. Рассматриваемая группа подростков с непостоянным режимом сна съедали на следующий день лишние жиры и углеводы, а также часто перекусывали.

Диетолог Кэролин Уильямс считает, что недостаточное количество сна существенно изменяет функцию мозга. Недосыпание влияет и на то, каким продуктам вы отдаете предпочтение. Организм способен регулировать гормоны таким образом, что у человека может появиться тяга к несвойственной для него пище.

Эксперт также отметила, что при отказе от необходимого и правильного количества сна ваш мозг "заставляет" делать выбор в пользу нездоровой еды. Исследование показало, что уставшие люди чаще остальных предпочитают не употреблять в пищу здоровые продукты, тратя деньги на вредные альтернативы. Это влияет на состояние тела и процесс похудения.