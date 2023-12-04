Врач рассказала, почему вредно работать сидя
Если сидеть в неподвижном положении более трех часов, то это опасно для здоровья, рассказала врач-превентолог Ванесса Принц.
В положении сидя пережимаются артерии, сосуды, нарушается кровоток, что может вызвать застой лимфы и отеки, пишет «Газета.Ru».
Длительное сидение повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, грозит ожирением, повышением уровня холестерина и гликированного гемоглобина в крови.
Если работа в офисе все-таки неизбежна, то необходимо вставать каждые 20-30 минут или делать небольшую прогулку. Ванесса Принц отметила, что большую пользу несет попеременная работа стоя и сидя, так как она напоминает легкую суставную разминку.