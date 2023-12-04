Врач рассказала, почему вредно работать сидя

Если сидеть в неподвижном положении более трех часов, то это опасно для здоровья, рассказала врач-превентолог Ванесса Принц.

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В положении сидя пережимаются артерии, сосуды, нарушается кровоток, что может вызвать застой лимфы и отеки, пишет «Газета.Ru».

Длительное сидение повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, грозит ожирением, повышением уровня холестерина и гликированного гемоглобина в крови.