Медики рассказали, в чем опасность тюбингов и «ватрушек»

Медики предупреждают, что катание на «ватрушках» относится к очень опасным зимним развлечениям. Они могут быстро разгоняться до 40-60 километров в час, ими сложно управлять.

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Врач скорой помощи Владислав Мохорев рассказал, что чаще всего травмы получают люди, которые катаются с горок в лесопарковых зонах на необорудованных площадках.

— Если очень хочется, то постараться не кататься хотя бы в таких местах, где есть деревья. Травма происходит в основном после столкновения с препятствием, — отметил он в комментарии газете «Петербургский дневник».

Мохорев отметил, что самые частые травмы — это вывихи и переломы. Перелом бедра, например, может оставить человека без движения на полгода.