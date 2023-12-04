Стоматолог-ортодонт Татьяна Яворовская рассказала, как нужно правильно чистить зубы.

Первое правило — чистить зубы нужно со всех сторон. Передние зубы — резцы — нужно чистить спереди и сзади. А вот жевательные требуется очищать еще и сверху. Также не стоит забывать о межзубных промежутках. Сделать это можно при помощи зубной нити. Нить наматывают на указательные пальцы и, прижимая большими пальцами, чтобы сохранять натяжение, пилящими движениями вводят в межзубный промежуток.

Кроме того, стоит использовать ирригатор. Водная струя не только вычищает налет из межзубных пространств, но и массирует десны, улучшая кровообращение, а следовательно, питание тканей полезными микроэлементами.

Стоматолог напомнила, что помимо зубов нужно чистить язык. Язык покрыт вкусовыми сосочками, и его шероховатая поверхность представляет собой отличное место для скопления налета, передает aif.ru.

Стандартный комплект из зубной щетки, зубной пасты, ополаскивателя и нити в среднем обходится жителю России в 953 рубля. Это на 11 процентов выше, чем в прошлом году, передает Царьград.