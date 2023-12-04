Названы самые полезные для сердца продукты

Здоровье сердца очень важно для хорошего качества жизни. Помогают в его поддержании определённые продукты.

Черника. Она улучшает здоровье сердца благодаря клетчатке, калию, фолиевой кислоте, витаминам В6, С.

Чеснок. Этот продукт эффективно регулирует кровяное давление, предотвращает инсульт, сердечный приступ. Также в нём содержится аллицин, который помогает улучшить кровоток.

Авокадо. В нём много жиров, из которых 60% - ненасыщенные. Известно, что продукты, богатые этими жирами, препятствуют развитию болезней сердца. Кроме того, полезно авокадо за счёт калия, клетчатки, фолиевой кислоты в его составе.

Кизил. Ягоды этого растения содержат много калия. Это вещество регулирует кровяное давление, поддерживает здоровье сердца, устраняет причины сердечного приступа, препятствует закупорке сосудов.

Фундук. В нём множество мононенасыщенных жиров и омега-3. Благодаря употреблению этого ореха вы приведёте в норму уровень холестерина, снизите вероятность развития болезней сердца.

Томаты. Для здоровья сердца полезны клетчатки, калий, витамин С. Помимо этого, антиоксиданты ликопин и бета-каротин снижают уровень холестерина, а также кровяное давление.

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Шпинат. Употребление шпината приводит к улучшению свёртываемости крови, защищает от закупорки кровеносных сосудов. Также это растение приводит в норму артериальное давление.

Яблоки. Они содержат много антиоксидантов, клетчатки. За счёт этого яблоки снижают уровень холестерина в крови, защищают от болезней сердца. Полезно также употреблять эти фрукты натощак.

Чечевица. Фолиевая кислота в этом продукте помогает организму в образовании эритроцитов и защищает сердце от болезней. Такими же свойствами обладают железо, витамин В1. Употребление чечевицы помогает, кроме того, снизить уровень вредного холестерина, регулирует кровяное давление.

Овёс. За счёт бета-глюкана он снижает «плохой» холестерин в крови, препятствует развитию болезней сердца. Также в состав овса входит витамин С, который защищает от инсульта, сердечного приступа.

Зелёный чай. Защитить здоровье сердца помогают флавоноиды, антиоксиданты. При регулярном употреблении этого напитка снижается уровень общего холестерина и «плохого» холестерина. Исследования показывают, что зелёный чай снижает вероятность образования тромбов, уменьшает всасывание холестерина.