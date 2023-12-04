Диетолог заявила, что не всем людям обязательно завтракать

Если человек не испытывает голода с утра, то ему необязательно завтракать. В противном случае это может привести к сонливости и вялости. Обязательный прием завтрака — это миф. Об этом сообщила врач-диетолог, врач-терапевт «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

© Ura.Ru

«В нашем обществе почему-то сложился упорный миф о том, что завтракать нужно обязательно после пробуждения. Якобы благодаря этому запускается метаболизм и другие важные процессы. На это могу сказать, что каждый человек индивидуален. Если ему не хочется есть по утрам, то это абсолютно нормально», — передает «Газета.ru» слова Тихомировой.

Врач добавила, что в случае, если человек поест через два часа после пробуждения, никакой пользы или вреда это не принесет.

Врач заявила, что для человека, не привыкшего завтракать, потребление непривычно большого объема пищи с утра может привести к сонливости и вялости. Кроме того, Тихомирова назвала категории людей, которым не рекомендуется пропускать утренний прием пищи. К ним относятся пациенты, которые соблюдают лечебный режим питания, направленный на восстановление функций в организме. Например, это болеющие язвой желудка, хроническим гастритом и так далее.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух заявила, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями вредно есть на завтрак блины и яичницу с беконом. По ее словам, они ухудшают состояние сосудов из-за большого содержания холестерина. А также повышают риски сердечно-сосудистых осложнений, передают «Дни.ру». Помимо прочего, опытный зарубежный диетолог Кайл Кроули сообщил, что ежедневный рацион продуктов должен включать в себя пищу с содержанием клетчатки и белка, передает «Утро.ру».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.