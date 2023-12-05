Какие напитки помогут понизить температуру тела

Эксперты уверены, что прохладные напитки могут помочь снизить температуру тела, охлаждая его изнутри. К ним относят воду, морс или чай со льдом.

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При этом частое и достаточное употребление жидкости может предотвратить обезвоживание, при котором повышается температура тела.

Оказалось, существуют и другие напитки, способствующие понижению температуры. Так, морсы из клюквы, малины, черники, красной смородины содержат витамин С. Он борется с воспалениями и помогает иммунитету бороться с инфекцией.

Лимонную воду следует пить сразу, как только поднялась температура. Для этого нужно смешать сок лимона, прохладную воду и немного сахара, который можно заменить медом. Кокосовая вода восстанавливает силы организма при тепловом стрессе благодаря витаминам, минералам и электролитам.