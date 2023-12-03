Названы фрукты для поддержания иммунитета в сезон простуд

Чтобы поддерживать иммунитет, можно дополнить свой рацион рядом фруктов, которые принесут колоссальную пользу для здоровья. Об этом рассказали в петербургском Роспотребнадзоре.

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В сезон простуд особо важно уделить внимание иммунитету. В первую очередь необходимо добавить в питание цитрусы — лимоны, лаймы, апельсины, мандарины, помело и свити. Эти фрукты содержат в себе большое количество витаминов группы B и витамин C, которые окажут благотворное влияние на иммунитет и нервную систему.

Кроме того, пользу принесет авокадо. Этот фрукт богат олеиновой кислотой, кислотами омега-3 и -6, витаминами К и В9, насыщенными жирами, калием и клетчаткой. Специалисты также рекомендуют добавить в рацион яблоки, особенно зимние сорта.