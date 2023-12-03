Врач посоветовал упражнение для снятия боли в спине

Врач-невролог Алексей Маматов рассказал на своем YouTube-канале об упражнении, которое поможет снять боль в спине.

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Специалист посоветовал делать упражнение под названием «простирание».

«Самое главное — это упражнение может выполнить любой человек», — отметил Маматов.

Упражнение выполняется стоя. Начать нужно с легких кивков головой вперед на вдохе и назад на выдохе. Затем усильте наклон, добавляя к нему плечи, грудь и спину. Постепенно увеличивайте амплитуду, продолжайте движение плеч руками, а также сгибайте колени и слегка приседайте, наклоняясь вперед.

Маматов подчеркнул, что при сильном дискомфорте не следует увеличивать амплитуду. По его словам, упражнение помогает улучшить подвижность позвоночника.