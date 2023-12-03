Мандарины обладают жаропонижающим свойством

Эндокринолог, профессор Зухра Павлова назвала неожиданные полезные свойства мандаринов и рассказала, почему ими не нужно злоупотреблять.

© СОВА

Медик напомнила, в самом новогоднем фрукте содержится много витамина А и С. Поэтому они очень полезны для кожи, зубов, глаз и укрепления иммунитета. Кроме этого, мандарины обладают мощным жаропонижающим свойством за счет антиоксиданта гесперидина в своем составе. Он иногда содержится в лекарствах от варикоза и отеков.

Состав мандарина, по мнению врача, просто кладезь полезных веществ. В нем содержатся кислоты, пектин, минеральные соли, гликозиды, эфирные масла и витамины. Поэтому в малых количествах полезны не только дольки, но и белая плёнка с кожурой. Последнюю можно добавлять в воду.