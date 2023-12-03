Какая доза моркови по-корейски опасна для здоровья

Морковь по-корейски может быть даже более полезна, чем свежая, если она правильно приготовлена.

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В волгоградском управлении Роспотребнадзора рассказали жителям региона, на что обратить внимание при выборе салата и кому его есть не стоит.

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Специалисты утверждают, что морковь сама по себе – очень полезный овощ. Низкий гликемический индекс позволяет включать этот довольно сладкий продукт даже в рацион диабетиков. Более того, витамин А и каротиноиды, содержащиеся в моркови, даже помогают контролировать уровень глюкозы в крови.

Вообще каротиноиды очень полезны для человека. Это природный антиоксидант, который препятствует повреждению клеток и помогает организму бороться с инфекциями, дегенеративными заболеваниями и даже онкологией. Особенно употребление этого овоща снижает риск развития рака простаты.

Чтобы получить от моркови максимум пользы, лучше выбирать твердый корнеплод яркого оранжевого цвета, внутри которого нет белой сердцевины.

Морковь по-корейски сохраняет все полезные свойства овоща, а некоторые даже усиливает. Например, в салат добавляют растительное мало, которое способствует лучшему усвоению витамина А и бета-каротина. А таже оно содержит витамин Е, который в сочетании с витамином А укрепляет иммунитет.

Но из-за остроты морковью по-корейски не стоит увлекаться при наличии заболеваний ЖКТ: гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатита и холецистита. Также не рекомендуется давать салат малышам до 5 лет.

Многие боятся включать в свой рацион морковь по-корейски, так как в составе присутствует глутамат натрия. Однако в небольших дозах он не приносит вреда организму. Чтобы это вещество могло оказать серьезное негативное влияние на организм, человеку придется съесть за раз около 2 тонн салата.

При выборе моркови по-корейски стоит обратить внимание на срок годности. Он не должен превышать 60 суток.

Распространенные консерванты, позволяющие салату так долго храниться, – Е202 (сорбат калия) и Е211 (бензоат натрия) – безвредны в небольшом количестве. Но слишком долгий срок хранения на упаковке должен заставить вас засомневаться в безопасности продукта.