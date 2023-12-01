Врач раскрыл способ улучшить память

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» заявил, что изучение незнакомых языков поможет улучшить память. Выпуск, где он раскрыл этот способ, доступен на платформе «Смотрим».

© Lenta.ru

Чтобы избежать ухудшения памяти, Агапкин посоветовал запоминать новую информацию.

«Прекрасный вариант — изучение языка. Причем такого, который ты не знаешь. И который не очень похож на языки, которые ты знаешь», — рассказал он.

Например, если человек учил французский язык, то эффективным для него будет погружение в китайский язык, считает специалист.

Агапкин порекомендовал уделять изучению нового языка по полчаса или час в день. Он также подчеркнул, что для лучшего результата можно сочетать это с прогулками или любой другой физической активностью. «Память буквально в течение двух недель начинает улучшаться», — заключил специалист.