Врач рассказал о полезных свойствах кофе

«Известно, что кофеин предотвращает образование камней в желчном пузыре, уменьшает риск развития сахарного диабета второго типа, укрепляет кровеносные сосуды и снижает концентрацию вредного холестерина и триглицеридов в крови», — заявил он в беседе с Life.ru.